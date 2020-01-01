  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهدمي يدعو لتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومقدساته

الجمعة 04 ديسمبر 2020 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهدمي يدعو لتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومقدساته



القدس المحتلة /سما/

دعا وزير شؤون القدس فادي الهدمي، المجتمع الدولي إلى التحرك سريعا لتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الهدمي، اليوم الجمعة، عقب محاولة مستوطن إحراق كنيسة الجثمانية في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

واستنكر الهدمي هذه الجريمة، مشيدا بيقظة المواطنين الذين أفشلوا محاولة المستوطن التي استهدفت واحدة من أهم المعالم الدينية المسيحية في المدينة المحتلة.

وقال إن هذا الاعتداء العنصري لم يكن الأول، وعلى ما يبدو فإنه لن يكون الأخير في ظل غض سلطات الاحتلال الطرف عن الاعتداءات المتتالية من قبل المستوطنين على أماكن دينية إسلامية ومسيحية.

وأشار إلى تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المدينة وسكانها ومقدساتها، التي كان آخرها هدم الدرج المؤدي إلى المقبرة اليوسفية ومحاولة الاعتداء على أرض ضريح الشهيد.

وذكر أن العام الحالي شهد تصاعدا ملحوظا بالاعتداءات الإسرائيلية رغم جائحة "كورونا"، شملت الاعتقالات وهدم المنازل والإبعادات عن القدس والمسجد الأقصى، والاقتحامات للمسجد، والبناء الاستيطاني، ومحاولة تغيير معالم المدينة المقدسة.

#وزير شؤون القدس #فادي الهدمي

الأكثر قراءة اليوم

مشاهدة مباراة المريخ السوداني واوتوهو الكنغولي بث مباشر في أبطال أفريقيا

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة: اغلاق المساجد والمدارس وحظر تجوال يومي الجمعة والسبت

موريباك .. رابط تحميل نتائج مسابقة ثانوية الامتياز 2020 في موريتانيا

اسرائيل توضح تفاصيل آلية اصدار التصاريح الجديدة..

يديعوت تكشف : الموساد سجل مكالمة للعالم النووي الإيراني فخري زاده وهذا ما جاء فيها ..

صورة .. حقيقة طلاق وفاء الكيلاني وتيم حسن

اعلام اسرائيلي يتساءل: ما الذي يسيطر على المشهد الفلسطيني.. غير “الصمت”؟

الأخبار الرئيسية

قناة اسرائيلية: مصر تعرض الوساطة لإطلاق مفاوضات فلسطينية- إسرائيلية..

البحرين

البحرين توضح حقيقة تصريحات منسوبة لأحد وزرائها بشأن بضائع المستوطنات

ملف "عناية سلبية".. هكذا خططت اسرائيل لاغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زادة

p

قوات الإحتلال تعتقل قائد كتائب شهداء الاقصى مؤيد الالفي في نابلس

وزيرة الصحة: 17 وفاة و1968 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1956 حالة تعاف