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مواطنون يحبطون محاولة مستوطن إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس المحتلة

الجمعة 04 ديسمبر 2020 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواطنون يحبطون محاولة مستوطن إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس المحتلة



القدس المحتلة /سما/

أحبط مواطنون مقدسيون، اليوم الجمعة، محاولة مستوطن إحراق كنيسة الجثمانية قرب جبل الزيتون بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنا اقتحم الكنيسة وسكب وقودا وحاول إضرام النيران في بعض المقاعد الموجودة، إلا أن أهالي المنطقة تدخلوا وأفشلوا محاولته، مضيفة أن قوات من شرطة الاحتلال وصلت المكان واقتادت المستوطن معها.

وقال حمزة عجاج، وهو أحد شهود العيان الذين تواجدوا في المكان لحظة وقوع الحادثة، لـ"وفا"، إنه رأى حارس الكنيسة يطارد مستوطنا استغل عدم وجود أحد بسبب الإغلاق لمواجهة "كورونا"، واقتحم الكنيسة وحاول إضرام النيران في المقاعد، فهرع مع أربعة مقدسيين آخرين إلى المكان وطاردوا المستوطن وأفشلوا محاولته، قبل أن تصل شرطة الاحتلال.

#كنيسة الجثمانية #القدس #احراق

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