مصرع طفل 3 سنوات بحادث دعس في الخليل

الخليل /سما/

لقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات اليوم مصرعه جراء تعرضه لحادث دعس بالخطأ أثناء وجوده بساحه منزله بمدينة الخليل .

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الطفل قد ادخل إلى مشفى الميزان بمدينة الخليل مصابا بجراح خطيرة، حيث أعلن الأطباء عن وفاته متاثرا بإصابته، بناء على ذلك باشرت شرطة المرور إجراءاتها للوقوف على أسباب الحادث .

وأضاف ارزيقات بأن الحادث ناجم عن تعرض الطفل للدعس بالخطأ من قبل أحد اقربائه أثناء تواجده بساحة المنزل.

وأكد ارزيقات أن خبراء الحوادث في شرطة المرور تحركت إلى المشفى لإجراء ما يلزم وتم إبلاغ النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث .