إسرائيل و"موديرنا" توقعان اتفاقا للتزود بـ6 ملايين لقاح كورونا

القدس المحتلة /سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، أنها وقعت على اتفاق مع شركة "موديرنا" يقضي بزيادة عدد لقاحات كورونا، التي ستزودها الشركة لإسرائيل، بثلاث مرات، في العام المقبل. وحسب الاتفاق، سيرتفع عدد لقاحات "موديرنا" التي ستصل إلى إسرائيل من مليونين إلى 6 ملايين لقاح، لتطعيم 3 ملايين شخص.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان مشترك صادر عن مكتب ووزارة الصحة، إن "الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يمنحنا الأمل. ونحن نرى الضوء في نهاية النفق، وحتى ذلك الحين علينا الحفاظ على التعليمات. وإذا فعلنا ذلك، فسوف ننتصر معا على كورونا".

من جانب، تعهد وزير الصحة، يولي إدلشتاين، بأنه "لن يكون هناك مواطنا يرغب بالتطعيم ولا تكون لدينا الفرصة لتزويده باللقاح. وبدأت فرق مهنية بعمل حثيث حول شكل توزيع اللقاحات. ولكن إلى حين نكون جميعا مطعمين، ستمر عدة أشهر، وعلى جميعنا الالتزام بالتعليمات وعدم الدخول في حالة لا مبالاة".

ويتوقع أن يصل إلى إسرائيل، في الأسابيع المقبلة وقبل نهاية العام الحالي، أربعة ملايين لقاح من صنع شركة "فايزر" الأميركية. وقال مسؤول في وزارة الصحة الإسرائيلية إن الوزارة وصناديق المرضى يستعدون لاحتمال وصول الشحنة الأولى من هذه اللقاحات خلال الأسبوع المقبل، لكن حملة التطعيم ستبدأ على الأرجح فقط بعد صدور مصادقة من المسؤولين واستكمال الاستعدادات اللوجيستية.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى وجود بند إشكالي في الاتفاقيات مع شركتي "فايزر" و"موديرنا"، وينص على أن الشركتين ملتزمتان تجاه إسرائيل "في حال سمحت الظروف بذلك" فيما يتعلق بتزويد اللقاح إلى إسرائيل ودول العالم.

ومن الجهة الأخرى، قال مسؤول في وزارة الصحة الإسرائيلية لموقع "واللا" الإلكتورني، إن الشركتين ملتزمتان تجاه إسرائيل "من دون علاقة مع توزيع اللقاح لدول أخرى"، وأشار إلى أن الشروط شملت اتفاقيات وقعتها الشركتان مع دول كثيرة.

وقدمت "موديرنا"، الأسبوع الحالي، طلبا إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) من أجل المصادقة على اللقاح الذي طورته. وادعت الشركة أن نجاعة اللقاح التجريبي كانت بنسبة 94.1%. واضافت الشركة أن اللقاح نجح في منع حالات خطيرة بالإصابة بكورونا. وقدمت "فايزر" طلبا مشابها إلى إدارة الغذاء والدواء.

ويتوقع أن يلتقي مستشارون مستقلون من جانب إدارة الغذاء والدواء الأميركية، في 7 كانون الأول/ديسمبر الجاري، من أجل فحص معطيات تجارب "موديرنا، وتقديم توصياتهم إلى الإدارة. وبعد ذلك بثلاثة أيام سيفحص المستشارون معطيات شركة "فايزر".

إلى جانب ذلك، تحدثت تقارير عن أن إسرائيل وقعت عقودا للتزود بلقاحات كورونا مع شركة "أسترهزنيكا" البريطانية، ويتوقع أن تشتري لقاحات "سبونتيك 5" من روسيا. وفي هذه الأثناء، تستمر محاولات تطوير لقاح إسرائيلي في المعهد البيولوجي.