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الهباش: محاولة مستوطن إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس تؤكد أن المقدسات في خطر

الجمعة 04 ديسمبر 2020 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش: محاولة مستوطن إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس تؤكد أن المقدسات في خطر



القدس المحتلة /سما/

 استنكر الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية إقدام مستوطن يهودي متطرف على اقتحام الكنيسة الجثمانية في مدينة القدس وسكب وقود مشتعل ومحاولة إضرام النيران في بعض المقاعد الموجودة ، إلا أن أهالي المنطقة تدخلوا وأفشلوا محاولته تنفيذ جريمته .

وأوضح قاضي القضاة أن هذه الجريمة تؤكد أن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تواجه مخاطر مؤكدة بسبب سياسات الاحتلال وانفلات قطعان المستوطنينن الذين توفر لهم حكومة الإحتلال الحماية الكاملة وتقدم لهم كافة التسهيلات عبر غض الطرف عن ممارساتهم الإرهابية التي يقومون بها بشكل يومي خاصة في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة على وجه الخصوص .

وأكد الهباش أن المقدسات لن تكون في أمان طالما بقي الاحتلال ، مضيفا ان السلام لن يتحقق الا بزوال الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

وطالب الهباش المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني ومقدساته وبالذات في القدس والخليل، والتوقف عن ممارسة النفاق الزائف تجاه ممارسات الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته .

#محمود الهباش #فلسطين #الكنيسة الجثمانية #القدس

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