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15 ألف مصل يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى

الجمعة 04 ديسمبر 2020 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
15 ألف مصل يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى



القدس المحتلة /سما/

أدى نحو 15 ألف مصل، صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، أن نحو 15 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة بالأقصى وفق إجراءات السلامة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني لـوكالة الأنباء الرسمية،" إن المصلين توافدوا إلى الأقصى، وانتشروا في الباحات والمساجد المسقوفة على مساحة 144 دونما في الأقصى، احترازا من فيروس كورونا وفق إجراءات دائرة الأوقاف بالقدس.

وأضاف أن نحو 80 متطوعاً، وضعوا أشرطة التباعد ووزعوا الكمامات والقفازات، وسجادات الصلاة التي تستخدم لمرة واحدة على المصلين

#القدس #المسجد الاقصى #فيروس كورونا

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