الخارجية تنشر جدول مواعيد السفر للمواطنين الذين حصلوا على الموافقات اللازمة

رام الله /سما/

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارتنا لدى المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة عن الحصول على الموافقات اللازمة للمواطنين والطلبة ورجال الأعمال الذين سجلوا للسفر إلى دبي، والقاهرة، واسطنبول، والرياض، والكويت، وشيكاغو، ونيويورك، وذلك في الفترة ما بين 28/11/2020 ولغاية 30/11/2020 عبر المنصة الالكترونية.

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أنه على جميع الذين سجلوا لدينا سابقا وتم ابلاغهم بالحصول على الموافقات اللازمة، والذين سجلوا لدينا عبر المنصة المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلات الملكية كما هو موضح في الجدول التالي، عبر نظام الحجز الالكتروني https://repat.rj.com/ أو عبر وكيل سفرهم المحلي.