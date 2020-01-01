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إصابة طفل بالرصاص الحي و4 شبان بـ"المطاط" خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

الجمعة 04 ديسمبر 2020 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة طفل بالرصاص الحي و4 شبان بـ"المطاط" خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية المغير



رام الله /سما/

أصيب طفل يبلغ من العمر 14 عاماً برصاص الاحتلال الحي في بطنه، وأربعة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وقال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، لـوكالة الأنباء الرسمية، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال عند المدخل الشرقي للقرية، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة طفل بالرصاص الحي في بطنه، نقل إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، حيث وصفت إصابته بالحرجة.

وأضاف أبو عليا أن أربعة شبان أصيبوا، خلال المواجهات، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، جرى علاجهم ميدانيا.

وبين أنه سبق اندلاع المواجهات، قمع قوات الاحتلال لمسيرة انطلقت من وسط القرية باتجاه منطقة رأس التين التابعة لأراضي قرية كفر مالك شرقا، تنديداً بنية الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة.

#مواجهات #قوات الاحتلال #اصابات بالاختناق #قرية المغير

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