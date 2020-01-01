نقيب الصحافيين يحذر من انهيار وسائل الاعلام الخاصة الفلسطينية

رام الله / سما /

التقى نقيب الصحافيين ناصر ابو بكر وبحضور حسن عبد الجواد وموسى الشاعر عضوي الامانة العامة للنقابة بمدراء وسائل الاعلام والاذاعات والشبكات الاعلامية الخاصة في محافظة بيت لحم الذين طالبوا الحكومة الفلسطينية العمل على اسناد الاعلام الخاص في فلسطين من خلال اتخاذ اجراءات تحافظ على استمرارية قطاع الاعلام الخاص الذي يتهدده خطر الانهيار نتيجة الاثار السلبية لجائحة كورونا وانعكاساتها على الاعلام هذا الى جانب وقف الشركات والبنوك الكبيرة اعلاناتها وتوجيه هذه الاعلانات الى مواقع التواصل الاجتماعي وابرزها الفيس بوك على الرغم من معاداة هذه المواقع للحقوق الفلسطينية.

وكان من بين مدراء وسائل الاعلام الذي التقى بهم ابو بكر منجد جادو رئيس تحرير سبكة فلسطين الاخبارية وجورج قنواتي مدير اذاعة بيت لحم 2000 وعلاء العبد مدير اذاعة بلدنا الذين اشاروا الى ان اوضاع وسائل الاعلام تزداد سوءا معربين عن استغرابهم من اصرار بعض الوزارات الحكومية على مطالبتهم بالدفع لاجور التراخيص واجرة الموجات الاذاعية والضرائب وغيرها من التزامات مثل اجور المقار وفواتير الاتصالات والانترنت والكهرباء في وقت توقفت فيه كافة مداخل وسائل الاعلام التي حملت الهموم الفلسطينية المختلفة واخرها جائحة كورونا.

بدوره قال نقيب الصحفيين الفلسطينين أن النقابة تقف الى جانب كل وسائل الاعلام والصحفيين في مطالبهم مع ادراكها لصعوبة الحالة الاقتصادية العامة نتيجة الجائحة مشيرا الى ان من اكثر المتضررين في ظل هذا الاوضاع هي الاذاعات و وسائل الاعلام.

واضاف ان ما فاقم الازمة على وسائل الاعلام هو ان عدد كثير من الشركات الكبرى والبنوك سحبت الاعلانات بحجج التقليص نتيجة جائحة كورونا لكنها حولت هذه الموازنات الى مواقع التواصل الاجتماعي وهو الامر الذي ترك اثارا سلبية واضحة على قطاع الاعلام الخاص والمحلي في فلسطين.

واضاف ان هذه الاوضاع ستؤدي الى انهيار وسائل الاعلام وخلق جيش من العاطلين عن العمل في مجال الاعلام واغلاق 59 وسيلة اعلامية مؤكدا ان نقابة الصحفيين ملزمة برعاية هذا القطاع وتقف الى جانبه في نضاله من احل الاستمرار سيما ان وسائل الاعلام قدمت ووضحت في كل المراحل الصعبة التي مرت علينا ولا يمكن تركها او تجاهلها.

وطالب ابو بكر الحكومة الفلسطينية الفلسطينية باصدار اعفاءات لمدة عامان للتراخيص ورسوم البث والغاء الضرائب على المبالغ التي تصدر فيها الاذاعات فواتير لان حجم النفقات والخسائر لقطاع ىالاعلام كبير ولا يمكن لاي مبلغ تعويضه اضافة الى قيام الحكومة بخطوات من جانبها لدعم الاعلام مثل تقديم مساعدات طارئة وغيرها من الاجراءات.

واكد ابو بكر ان على الحكومة مسؤوليات اتجاه الاعلام الفلسطيني لان مسؤوليتها ليست فقط على الاعلام الرسمي لان قطاع الاعلام جزء من المجتمع والحالة الفلسطينية و وقف ويقف في كل المواقف الوطنية كما انه رفض محاولات الكثيرين الدخول من خلاله الا انه بقي صامدا وتبنى الموقف الوطني ورفض الكثير من الاغراءات .

واكد ابو بكر ان النقابة ستقوم برفع رسالة عاجلة الى رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور محمد اشتية معربا عن الامل بالاستجابة لمطالب الصحفيين و وسائل الاعلام كما اكد ان النقابة ستتوجه الى الاتحاد الدولي للصحفيين واذا لم يكن هناك تحرك فاننا ستعقد اجتماع موسع لاتخاذ الخطوات الواجب اتخاذها لمنع انهيار القطاع الاعلامي.