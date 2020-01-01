مشاهدة مباراة الفيصلي وسحاب بث مباشر .. الأردنية الرياضية

عمان / سما

نشرت قناة الأردن الرياضية والاتحاد الأردني لكرة القدم، رابط مشاهدة مباراة سحاب والفيصلي بث مباشر اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 التي تقام لحساب منافسات الأسبوع الخامس عشر.

مباراة الفيصلي وسحاب مباشر تنقل على قناة الأردنية الرياضية (Jordan Sport HD) والمنصات الرسمية التابعة للاتحاد في وسائل التواصل الاجتماعي بصوت المعلق بسام المجالي.

والتقى الفريقان تاريخية 10 مرات، حيث فاز الفيصلي في 8 منها بينما تفوق سحاب مرة واحدة وتعادلا في لقاء وحيد قبل ثلاث سنوات بهدف لمثله في دوري المناصير الأردني للمحترفين.

رابط مباراة سحاب والفيصلي مباشر: اضغط هنا

وكانت مباراة الذهاب في الدوري الأردني صعبة على كلا الطرفين، حيث نجح الفيصلي في خطف فوز شاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين اثنين على استاد الملك عبدالله الثاني.

وافتتح حسام أبو سعدة التسجيل مبكرا في الذهاب قبل أن يضيف عدي سمير زهران الثاني، ثم عاد سحاب وأحرز ثنائية عبر سمير رجا وخالد الدردور، قبل هدف أحمد العرسان بالوقت القاتل (93).

ويسعى الفيصلي إلى تأكيد المركز الرابع مؤقتا من خلال فوزه في لقاء اليوم، إذ يمتلك في رصيده 20 نقطة بفارق الأهداف أمام شباب الأردن الساعي إلى البقاء في المربع الذهبي.

أما طموح سحاب مختلف بعض الشيء، إذ أنه ينافس للخروج من المأزق الحالي، كونه موجود في المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف خلف شباب العقبة.