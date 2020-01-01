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مشاهدة مباراة الأهلي والحسين إربد بث مباشر .. الأردن الرياضية

الجمعة 04 ديسمبر 2020 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الأهلي والحسين إربد بث مباشر .. الأردن الرياضية



عمان / سما

أعلنت القناة الأردنية الرياضية، عن رابط مشاهدة مباراة الحسين إربد ضد الأهلي بث مباشر التي تقام اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الأردني للمحترفين.

مباراة الأهلي والحسين إربد مباشر تنقل عبر قناة الأردن الرياضية (Jordan Sport HD) بصوت المعلق علي الحنيطي من ملعب اللقاء الذي لن يشهد كما جرت العادة مؤخرا حضور المشجعين.

ويسعى الحسين إربد إلى استغلال حالة الضعف غير المسبوقة التي يمر بها الأهلي وتكرار سيناريو نتيجة مباراة الذهاب التي تفوق فيها بهدف نظيف سجله مايكل توريه عند الدقيقة التاسعة والثمانين.

رابط مباراة الحسين والأهلي مباشر: اضغط هنا

ويملك فريق الحسين إربد تسع عشرة نقطة في المركز السادس بفارق نقطتين أمام السلط والصريح ومعان سابع وثامن وتاسع جدول ترتيب دوري المحترفين الأردني موسم 2020 - 2021.

في المقابل، لم يحصد فريق الأهلي سوى ثماني نقاط منذ انطلاق المسابقة المحلية، الأمر الذي جعله في موقف حرج بالمركز الثاني عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري.

ولعب الأهلي أربع عشرة مباراة، فاز في واحدة منها فقط وتعادل خمس أخرى، فيما خسر ثمانية لقاءات، علما أنه سجل 8 أهداف لكنه تلقى 27 آخرين خلال الجولات المنصرمة.

ونجح لاعبو الحسين إربد في الفوز خمس مرات وخسروا 5 أيضا وتعادلوا 4 لقاءات، بينما سجلوا في الأسابيع 14 الماضية 15 هدفا وتلقت شباكهم 14، بالتالي واصلوا المنافسة على المقدمة.

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