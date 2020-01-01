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في رد غير مباشر على الوزير البحريني.. الشيخ: الاستيطان غير شرعي وذكر إن نفعت الذكرى!

الجمعة 04 ديسمبر 2020 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
في رد غير مباشر على الوزير البحريني.. الشيخ: الاستيطان غير شرعي وذكر إن نفعت الذكرى!



رام الله / سما /

قال حسين الشيخ وزير الشئون المدنية  وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح صباح يوم الجمعة، إنّ "‏الاستيطان غير شرعي وبني على "أراضي فلسطين المحتلة".

وأضاف الشسخ في تغريدة له عبر تويتر، إنّ "هناك قرارات دولية بمقاطعة منتجات المستوطنات، مشيراً "وذكّر ان نفعت الذكرى"

وكان الصحفي الإسرائيلي رافايل أهرين قال يوم الخميس، ان البحرين لن تضع علامات تمييز على منتجات المستوطنات.

وأضاف، في تغريدة لع عبر موقع توتير، "أخبرني وزير الصناعة والتجارة البحريني زايد الزياني، أن البحرين لن تميز بين المنتجات الإسرائيلية وبضائع المستوطنات. بمعنى آخر. لا توجد ملصقات على البضائع من الضفة الغربية ومرتفعات الجولان".

ووعد الصحفي في "إسرائيل اليوم" بكشف المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

#حسين الشيخ #الاستيطان #اسرائيل #البحرين #التطبيع مع اسرائيل #وزير الصناعة والتجارة البحريني زايد الزياني

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