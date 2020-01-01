  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ملخص أهداف مباراة المريخ السوداني واوتوهو الكنغولي في دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 04 ديسمبر 2020 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملخص أهداف مباراة المريخ السوداني واوتوهو الكنغولي في دوري أبطال أفريقيا



الخرطوم / سما

فاز المريخ السوداني على فريق أيه أس أوتوهو الكونغولي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت عصر اليوم الجمعة، على ستاد "الجوهرة الزرقاء"، ضمن إياب الدور التمهيدي الأول بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وجاء فوز المريخ، بعد تغلبه على صعوبات معاناة على مستوى الإصابات التي لحقت بـ3 من لاعبيه، في قبل نهاية الشوط الأول.

وأحرز هدفي المريخ وجدي عوض في الدقيقة 76، وسيف تيري في الدقيقة 88.

وظهر المريخ متوازنا وراغبا في الفوز، وظهر شكله الهجومي، قويا بتحركات أحمد التش وسيف تيري والسماني الصاوي.

وضاعت أول فرصة للمريخ في الدقيقة 15، حين سدد كرة تحت الضغط الشديد، ارتدت من القائم.

ولم يشكل أوتوهو أي خطورة على مرمى الحارس الدولي منجد حمد النيل، سوى من تسديدة واحدة من ركلة حرة سددها برينس موانزا أمباتا، وحولها منجد ببراعة إلى ركلة زاوية في الدقيقة 18.

#المريخ السوداني #اوتوهو الكنغولي #مباراة المريخ السوداني #قناة المريخ مباشر #اوتوهو والمريخ السوداني #المريخ السوداني واوتوهو #دوري أبطال أفريقيا #اوتوهو #المريخ #أوثو ديو

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة المريخ السوداني واوتوهو الكنغولي في دوري أبطال أفريقيا

موريباك .. رابط تحميل نتائج مسابقة ثانوية الامتياز 2020 في موريتانيا

صورة .. حقيقة طلاق وفاء الكيلاني وتيم حسن

يديعوت تكشف : الموساد سجل مكالمة للعالم النووي الإيراني فخري زاده وهذا ما جاء فيها ..

اعلام اسرائيلي يتساءل: ما الذي يسيطر على المشهد الفلسطيني.. غير “الصمت”؟

قوات الإحتلال تعتقل قائد كتائب شهداء الاقصى مؤيد الالفي في نابلس

سعر صرف الدولار يواصل الانخفاض مقابل الشيقل

الأخبار الرئيسية

الصحة: استشهاد طفل (13 عاما) برصاص الاحتلال في قرية المغير

شاهد.. السعودية: اتفاقيات السلام منعت الضم.. ولدينا رؤية تجعل من إسرائيل بلدا طبيعيا..!

اليمين الإسرائيلي: ضم مستوطنات الضفة الغربية ليست من أولوياتنا!

قناة اسرائيلية: مصر تعرض الوساطة لإطلاق مفاوضات فلسطينية- إسرائيلية..

البحرين

البحرين توضح حقيقة تصريحات منسوبة لأحد وزرائها بشأن بضائع المستوطنات