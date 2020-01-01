ملخص أهداف مباراة المريخ السوداني واوتوهو الكنغولي في دوري أبطال أفريقيا

الخرطوم / سما

فاز المريخ السوداني على فريق أيه أس أوتوهو الكونغولي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت عصر اليوم الجمعة، على ستاد "الجوهرة الزرقاء"، ضمن إياب الدور التمهيدي الأول بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.



وجاء فوز المريخ، بعد تغلبه على صعوبات معاناة على مستوى الإصابات التي لحقت بـ3 من لاعبيه، في قبل نهاية الشوط الأول.



وأحرز هدفي المريخ وجدي عوض في الدقيقة 76، وسيف تيري في الدقيقة 88.

وظهر المريخ متوازنا وراغبا في الفوز، وظهر شكله الهجومي، قويا بتحركات أحمد التش وسيف تيري والسماني الصاوي.



وضاعت أول فرصة للمريخ في الدقيقة 15، حين سدد كرة تحت الضغط الشديد، ارتدت من القائم.



ولم يشكل أوتوهو أي خطورة على مرمى الحارس الدولي منجد حمد النيل، سوى من تسديدة واحدة من ركلة حرة سددها برينس موانزا أمباتا، وحولها منجد ببراعة إلى ركلة زاوية في الدقيقة 18.