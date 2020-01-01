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وزيرة الصحة: 17 وفاة و1968 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1956 حالة تعاف

الجمعة 04 ديسمبر 2020 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: 17 وفاة و1968 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1956 حالة تعاف



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 17 حالة وفاة و1968 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1956 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية لفيروس "كورونا" في فلسطين، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة في الضفة الغربية: بيت لحم /2/، جنين /3/، طولكرم /2/، نابلس /2/، قلقيلية /1/، و /7/ في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل /211/، جنين /185/، بيت لحم /116/، نابلس /204/، طولكرم /98/، رام الله والبيرة /158/، طوباس /43/، سلفيت /72/، قلقيلية /37/، أريحا والأغوار /11/، قطاع غزة /788/، ضواحي القدس /45/.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل /143/، جنين /110/، نابلس /189/، طولكرم /105/، رام الله والبيرة /148/، سلفيت /74/، قلقيلية /50/، أريحا والأغوار /12/، طوباس /60/، بيت لحم /141/، ضواحي القدس /178/، قطاع غزة /746/.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 76.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.7%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 71 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #الضفة #غزة #فلسطين

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