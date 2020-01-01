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مطلوب للاحتلال منذ أكثر من عشرة سنوات

قوات الإحتلال تعتقل قائد كتائب شهداء الاقصى مؤيد الالفي في نابلس

الجمعة 04 ديسمبر 2020 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الإحتلال تعتقل قائد كتائب شهداء الاقصى مؤيد الالفي في نابلس



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي بمساندة قوات خاصة الاسرائيلية مؤيد الالفي أحد قادة كتائب شهداء الاقصى في نابلس .

وقالت مصادر أمنية أن مؤيد الالفي 46 عاما مطلوب لقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عشرة سنوات حيث كان ضمن صفقة التسويات التى طالت عشرات المطلوبين لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الانتفاضة الثانية .

واضافت المصادر الأمنية أن قوات خاصة إسرائيلية كانت تتواجد في منطقة شارع التعاون بمدينه نابلس وكانت تراقب عن كثب تحركات الالفي لعدة ساعات حيث تم اعتقاله من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية قبل دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة حيث تم الخروج من نابلس من منطقة الطور .

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