يديعوت تكشف : الموساد سجل مكالمة للعالم النووي الإيراني فخري زاده وهذا ما جاء فيها ..

طهران / وكالات /

كشفت ‏صحيفة يديعوت العبرية ان الموساد سجل مكالمة للعالم النووي الإيراني فخري زاده يؤكد فيها أنه تمكن من تطوير 5 رؤوس نووية .

واوضحت ان ورئيس الوزراء الاسرائيلي السابق أولمرت أطلع الرئيس الأمريكي السابق بوش على المكالمة وهذا ما أحدث تحول كبير على الموقف الأمريكي من النووي الإيراني.

وقال ان التحقيقات اشارت إلى أن الموساد تمكن من تجنيد زميل لفخري زاده وأسهم في تقديم معلومات حيوية قبل أن يكتشف ويتم إعدامه.

وكشف التحقيق أن الموساد عثر في الإرشيف النووي الإيراني الذي جلبه من طهران على رسالة بخط يد فخري زاده تتحدث عن أنشطة نووية.