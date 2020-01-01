  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

يديعوت تكشف : الموساد سجل مكالمة للعالم النووي الإيراني فخري زاده وهذا ما جاء فيها ..

الجمعة 04 ديسمبر 2020 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت تكشف : الموساد سجل مكالمة للعالم النووي الإيراني فخري زاده وهذا ما جاء فيها ..



طهران / وكالات /

كشفت ‏صحيفة يديعوت العبرية ان الموساد سجل مكالمة للعالم النووي الإيراني فخري زاده يؤكد فيها أنه تمكن من تطوير 5 رؤوس نووية .

واوضحت ان ورئيس الوزراء الاسرائيلي السابق أولمرت أطلع الرئيس الأمريكي السابق بوش على المكالمة وهذا ما أحدث تحول كبير على الموقف الأمريكي من النووي الإيراني.

وقال ان التحقيقات اشارت إلى أن الموساد تمكن من تجنيد زميل لفخري زاده وأسهم في تقديم معلومات حيوية قبل أن يكتشف ويتم إعدامه.

وكشف التحقيق أن الموساد عثر في الإرشيف النووي الإيراني الذي جلبه من طهران على رسالة بخط يد فخري زاده تتحدث عن أنشطة نووية.

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة النصر وأبها في الدوري السعودي 2020

صورة : تفاصيل وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

فيديو .. ريهام سعيد تعذب ثعلبا خلال حلقة صيد الحيوانات في صبايا الخير

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة: اغلاق المساجد والمدارس وحظر تجوال يومي الجمعة والسبت

ملخص أهداف مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي 2020

موريباك .. رابط تحميل نتائج مسابقة ثانوية الامتياز 2020 في موريتانيا

اسرائيل توضح تفاصيل آلية اصدار التصاريح الجديدة..

الأخبار الرئيسية

غانتس: سنقوم بدفع مشاريع كبيرة في غزة عن طريق إخراج عمال ومناطق صناعية مقابل تلك الشروط ..

الصحة بغزة : تسجيل 7 حالات وفاة و 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا و746حالة تعافي

يديعوت تكشف : السعودية تلغي بشكل مفاجئ زيارة مسؤول إسرائيلي للملكة

جوزيب-بوريل

بوريل : لولا دعم الإتحاد الأوربي المالي للسلطة الفلسطينية لكانت غير موجودة

الرئيس

اعلام اسرائيلي يتساءل: ما الذي يسيطر على المشهد الفلسطيني.. غير “الصمت”؟