غانتس: سنقوم بدفع مشاريع كبيرة في غزة عن طريق إخراج عمال ومناطق صناعية مقابل تلك الشروط ..

القدس المحتلة / سما /

قال بيني غانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن إسرائيل ستقوم بالدفع بمشاريع كبرى في قطاع غزة وإدخال عمال، وإنشاء مناطق صناعية مشتركة ومشاريع تتعلق بالطاقة والمياه والزراعة مقابل أن تتم إعادة الأسرى والمفقودين ووقف تعاظم قوة حماس.

في سياق اخر دعا غانتس السلطة الفلسطينية إلى العودة لطاولة المفاوضات مجددًا، في ظل تغير الأوضاع في الشرق الأوسط.

وطالب غانتس في رسالة مصورة له، السلطة الفلسطينية لزيادة التنسيق بشأن مواجهة أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستساعد السلطة في ذلك وتسعى لتوفير اللقاحات للفلسطينيين.

وأشار إلى أن إسرائيل ستعمل على تشديد إجراءات دخول الإسرائيليين لمناطق (أ) و (ب) بالتنسيق مع السلطة، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء بإجراء فحوصات خاصة بكورونا على المعابر في الضفة الغربية.