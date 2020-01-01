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الصحة بغزة : تسجيل 7 حالات وفاة و 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا و746حالة تعافي

الجمعة 04 ديسمبر 2020 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : تسجيل 7 حالات وفاة و 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا و746حالة تعافي



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، تسجيل سبع حالات وفاة و788 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2570 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بوفاة سبعة مواطنين، في حين تم تسجيل 746 حالة تعافٍ من بين المصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 23811  إصابة، بينها 10356 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين 13326 حالة، وعدد الوفيات لـ 129 حالة.

وذكرت أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى يبلغ 349 حالة ومنها اجمالي الحالات الخطيرة 142 حالة.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا

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