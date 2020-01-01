أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم

جاءت أسعار الخضروات والدجاج في أسواق قطاع غزة، اليوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر 2020، على النحو التالي:
البندورة: 1 ك = 2 – 3 شيكل
خيار: 5 – 7 ك = 10 شيكل
خيار بلدي: 1ك = 3.5 شيكل
بطاطا: 5 ك = 10 شيكل
السبانخ: 1 ك = 2 شيكل
سلق: 1 ك = 2 شيكل
ملوخية رفحاوية: 1ك = 2 شيكل
ملوخية لهوانية: 1ك = 1.5 شيكل
لوبيا خضرا: 1ك = 5 شيكل
فاصوليا خضرا: 1ك = 5 شيكل
كوسا: 1ك = 3 شيكل
بصل: 1 ك = 3.5 شيكل
باذنجان (محاشي): 1ك = 2 شيكل
باذنجان (مقالي): 1ك = 1.5 شيكل
فلفل أخضر: 1ك = 3 شيكل
فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل
بطاطا حلوة: 5 – 6 ك = 10 شيكل
ثومة (وقية): 3 شيكل
خس (كبير) = 2 شيكل
زهرة: 2 – 4 شيكل
ملفوف: 2 – 4 شيكل
ملفوف أحمر: 3 شيكل
ليمون: 4 – 5 ك = 10 شيكل
جزر : 1ك = 2 شيكل
فجل: 3 رأس: 1 شيكل
جرادة: 1 شيكل
بقدونس: 1 شيكل
نعنع: 1 شيكل
أسعار الفواكه:
موز: 4 ك = 10 شيكل
تفاح: 3 ك = 10 شيكل
أجاص: 1 ك = 2 – 5 شيكل
بوملي: 1ك = 2 شيكل
برتقال أبو صرّة: 4 ك = 10 شيكل
كلمنتينة: 4 – 5 ك = 10 شيكل
جوافة هندية (يابسة): 6 شيكل
كاكا (فرسمونة): 3 ك = 10 شيكل
أفوكادو: 1ك = 6 شيكل
كيوي: 1ك = 7 شيكل
أسعار الدواجن واللحوم
بيض: 10
دجاج: 9
لحمة: 36