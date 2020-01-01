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أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم

الجمعة 04 ديسمبر 2020 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم



غزة / سما /

جاءت أسعار الخضروات والدجاج في أسواق قطاع غزة، اليوم الجمعة الموافق 4  ديسمبر 2020، على النحو التالي:

 

البندورة: 1 ك =  2 – 3 شيكل

خيار: 5 – 7 ك = 10 شيكل

خيار بلدي: 1ك = 3.5 شيكل

بطاطا: 5 ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ك = 2 شيكل

سلق: 1 ك = 2 شيكل

ملوخية رفحاوية: 1ك = 2 شيكل

ملوخية لهوانية: 1ك = 1.5 شيكل

لوبيا خضرا: 1ك = 5 شيكل

فاصوليا خضرا: 1ك = 5 شيكل

كوسا: 1ك = 3 شيكل

بصل: 1 ك = 3.5 شيكل

باذنجان (محاشي): 1ك = 2 شيكل

باذنجان (مقالي): 1ك =  1.5 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 3 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل

بطاطا حلوة: 5 – 6 ك = 10 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة: 2 – 4 شيكل

ملفوف: 2 – 4 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون: 4 – 5 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 2 شيكل

فجل: 3 رأس: 1 شيكل

جرادة: 1 شيكل

بقدونس: 1 شيكل

نعنع: 1 شيكل

أسعار الفواكه:

موز: 4 ك = 10  شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

أجاص: 1 ك = 2 – 5 شيكل

بوملي: 1ك = 2 شيكل

برتقال أبو صرّة: 4 ك = 10 شيكل

كلمنتينة: 4 – 5 ك = 10 شيكل

جوافة هندية (يابسة): 6 شيكل

كاكا (فرسمونة): 3 ك = 10 شيكل

أفوكادو: 1ك = 6 شيكل

كيوي: 1ك = 7 شيكل

أسعار الدواجن واللحوم 

بيض: 10

دجاج: 9

لحمة: 36

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