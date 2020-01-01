نجل الداعية سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

وكالات

فقد الداعية المعتقل سلمان العودة نصف بصره وسمعه في السجون السعودية بسبب الإهمال الصحي المتعمد ضده وسجنه سنوات في العزل الانفرادي.

وقال الدكتور عبدالله العودة، نجل الداعية والباحث المعروف، في تغريدة على تويتر، إن طبيب السجن أخبره أنه فقد تقريباً نصف سمعه ونصف بصره، مؤكداً أن والده لا يزال يتعرض للأذى.

وأشار حساب “معتقلي الرأي” إلى أن الاهمال الطبي المتعمد في المعتقلات السعودية قد أدى إلى وفاة العديد من المعتقلين، ومن بينهم الحامد والشيخي.

وأكد الحساب أن السلطات السعودية ما زالت تسعى إلى أصدار حكم قاس ضد العودة في جلسات سرية غير قانونية في محاكمته.