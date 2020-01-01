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بوريل : لولا دعم الإتحاد الأوربي المالي للسلطة الفلسطينية لكانت غير موجودة

الجمعة 04 ديسمبر 2020 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوريل : لولا دعم الإتحاد الأوربي المالي للسلطة الفلسطينية لكانت غير موجودة



رام الله / سما /

قال جوزيب بوريل نائبُ رئيس المفوضية الأوروبية انه من الناحية المالية، لولا الاتحاد الاوروبي لكانت السلطة الفلسطينية غير موجودة.

واضاف :" الأمر لا يتعلق فقط بالمساهمة المالية، وهي كبيرة جدًا، 600 مليون يورو سنويًا هو أيضًا يتعلق بالدعم السياسي. لكن القضية الفلسطينية لا يمكن حلها إلا بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

واوضح ان ذلك لم يكن  ممكنا مع إدارة ترامب لأن نهجها، وهذا ما ذكرناه سابقا، كان غير متوازن ومتحيز باتجاه جانب واحد. ولم تنجح، و لن تكون أساس مفاوضات تستحق هذا الاسم. ونحن الأوروبيون لدينا هدف واحد فقط، وهو إعادة إطلاق المفاوضات على أساس احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".


وحول التطبيع مع اسرائيل قال بوريل :" "نعتقد أن تطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية هو جزء من تطبيع العلاقات بين العالم المعقد بأكمله في الشرق الأوسط. لذلك، نحن نرحب بها. هذا لا يعني أننا نعتقد أن هذا هو الحل، لكنه يساعد. وهذا لا يعني أيضا أننا نسينا وضع الفلسطينيين. بل على العكس ربما في العالم اليوم، الاتحاد الأوروبي هو الذي يساعد السلطة الفلسطينية أكثر من غيره".
جوزيب بوريل،

#جوزيب بوريل #السلطة الفلسطينية #الاتحاد الاوروبي #التطبيع

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