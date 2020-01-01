صحة غزة: تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالدورة الثانية ليوم الخميس

غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالدورة الثانية ليوم الخميس بعد فحص 860 عينة

وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، د. اشرف القدرة مساء الخميس أن قطاع غزة أمام موجة جديدة من جائحة كورورنا، مؤكداً بأن الوضع الوبائي في مرحلة عالية من الخطورة.

و أوضح القدرة في حديث له خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارتا الصحة و الداخلية بغزة حول الاجراءات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، أن 50% من الإصابات كان سببها الأسواق وبيوت العزاء والأفراح، و أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا من سن 18 عاماً حتى 50 عاماً بلغت 60% من إجمالي الإصابات في قطاع غزة.

و لفت الناطق باسم الصحة الى أن الأعداد التي بحاجة لرعاية طبية تشغل 61% من القدرة السريرية في المشافي، مشيراً الى أن وزارته تعمل على رفع أسرة العناية المركزة إلى 200 سرير بعد رفعها سابقا من 100 سرير إلى 150 بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير في قطاع غزة.

و أكد القدرة بأن التزايد المستمر من الإصابات كان سببه الاسواق والأفراح وبيوت العزاء، و أن قطاع غزة أمام زيادة مضطردة سواء في المخالطين أو الإصابات بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت صباح اليوم، عن تسجيل أربع وفيات، و827 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات القطاع.

وأوضحت، أن ذلك، جاء بعد إجراء 2575 فحصًا مخبريًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 502 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).



وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين، بلغ 23023 إصابة، كما أن إجمالي الحالات النشطة، بلغ 10321 حالة، وإجمالي المتعافين 12580 حالة، وإجمالي الوفيات 122 حالة وفاة.

