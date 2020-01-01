إسرائيل تحذر من أن إيران قد تستهدف منشآتها في الإمارات والبحرين وتركيا وجورجيا وأذربيجان

القدس المحتلة / سما / رويترز

حذرت إسرائيل، اليوم الخميس، من أن إيران قد تستهدف منشآتها في الخارج، وذلك بعد إصدار الجمهورية الإسلامية تهديدات جديدة لإسرائيل منذ اغتيال أحد كبار علمائها النوويين.

وقال المكتب الإسرائيلي لمكافحة الإرهاب في تحذيره إن إيران قد تحاول تنفيذ هجمات في دول قريبة منها جورجيا وأذربيجان وتركيا والإمارات والبحرين.

واغتيل العالم النووي فخري زاده، الذي كان رئيسا لمنظمة الأبحاث والإبداع (سبند) التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، الجمعة، في هجوم قالت الجمهورية الإسلامية إنّ إسرائيل تقف وراءه.