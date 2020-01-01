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"الخارجية": تسجيل 258 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا ولا وفيات اليوم

الخميس 03 ديسمبر 2020 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": تسجيل 258 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا ولا وفيات اليوم



رام الله / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الخميس، بتسجيل 258 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم ليرتفع عدد الإصابات إلى 7894، فيما لم تسجل أية حالة وفاة لهذا اليوم ليبقى عدد الوفيات 320 وفاة، منذ بدء الجائحة.

وفي هذا السياق، ذكر فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية، أنه تم تسجيل 258 إصابة جديدة بالفيروس في كل من: فيلاديلفيا، والينوي، وميتشغن، ونيوجرسي، ودالاس، وكاليفورنيا، وميريلاند، ونورث كارولاينا، وفيرجينيا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4981 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بأميركا هذا اليوم، ليبقى عدد حالات الوفاة 94.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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