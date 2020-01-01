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والا: وزير السياحة البحريني يطمئن السواح الإسرائيليين

الخميس 03 ديسمبر 2020 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
والا: وزير السياحة البحريني يطمئن السواح الإسرائيليين



القدس المحتلة / سما /

أجرى مراسل الشؤون السياسية والدولية بموقع "والا" العبري، باراك رافيد، لقاءا صحافيا مع وزير التجارة والصناعة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني.
 
ونقل رافيد مساء اليوم الخميس، عن الوزير البحريني، قوله "لا يوجد سبب لخوف السياح الإسرائيليين من زيارة المنامة"، وأضاف: "في حال وجود خطر من هجوم إيراني ضدهم، فهذا سيكون تهديد ضد البحرين قبل أن يكون تهديدا للسياح الإسرائيليين".
 
وتابع الوزير: "إذا أراد إسرائيليون الانتقال للسكن في البحرين، فإنهم مدعوون للقيام بذلك مثل كثيرين من الأجانب الذين يسكنون في البحرين، وسوف يتعاملون معهم هناك مثل بقية السكان الاجانب". 
 
وأشار المراسل رافيد، الى أن الوزير البحريني كشف له أنه أجرى مؤخرا زيارة غير رسمية لمدينة القدس، وزار الحي الإسلامي بداخلها، زاعما أن السكان استقبلوه بشكل جيد. 

#البحرين #اسرائيل #ايران

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