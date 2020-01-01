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نائب الرئيس البوليفي: مواقفنا ثابتة ومؤيدة للحقوق الوطنية الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة

الخميس 03 ديسمبر 2020 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب الرئيس البوليفي: مواقفنا ثابتة ومؤيدة للحقوق الوطنية الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة



سوكري /ٍسما/

 أكد نائب رئيس بوليفيا دافيد تشوكيوانكا موقف بلاده الدائم والثابت والمؤيد للحقوق الوطنية الفلسطينية، وإقامة الدولة المستقلة حسب قرارات الأمم المتحدة.

وأعرب تشوكيوانكا خلال استقباله، اليوم الخميس، سفير دولة فلسطين لدى بوليفيا محمود العلواني، عن تفاؤله بتقوية العلاقات الثنائية المشتركة، والتعاون بمختلف المجالات وتأييد بلاده للمؤتمر الدولي الذي دعا إليه الرئيس محمود عباس.

بدوره، أعرب السفير العلواني عن شكر الشعب الفلسطيني وقيادته لشعب وحكومة بوليفيا، على تصويتها الأخير في الأمم المتحدة لصالح حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني وحريته وإقامة دولته المستقلة، تماشيا مع الشرعية الدولية، واصلا شكره على بيان الحكومة البوليفية الأخير لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وما نشره الرئيس السابق ايفو مورالس بالمناسبة ذاتها على صفحته على "تويتر".

وتناول العلواني الأوضاع السياسية الأخيرة في فلسطين والمنطقة، ودعوة الرئيس محمود عباس إلى أمين عام الأمم المتحدة عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط برعاية دولية.

#بوليفيا #الامم المتحدة #القضية الفلسطينية

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