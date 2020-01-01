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اشتية يدعو لمزيد من الشراكة بتحديد الأولويات ومواءمتها مع الأولويات الوطنية

الخميس 03 ديسمبر 2020 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يدعو لمزيد من الشراكة بتحديد الأولويات ومواءمتها مع الأولويات الوطنية



رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، في مكتبه بمدينة رام الله، الرئيسة الجديدة لبعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة وسيادة القانون في فلسطين نتاليا ابوستولوفا، حيث هنأها على توليها المنصب وتمنى لها التوفيق.

وأكد رئيس الوزراء على التعاون المثمر مع الإدارات السابقة للبعثة، داعيا إلى مزيد من الشراكة في تحديد أولويات ومواءمتها مع الأولويات الوطنية، وضرورة تقييم التجربة خلال السنوات الماضية للنهوض بها وتحقيق الأهداف المشتركة وهي تحسين أداء المؤسسة الأمنية والقضائية.

من جانبها، استعرضت ابوستولوفا خططها المستقبلية، وأشادت بما تم تحقيقه من قبل المؤسسة الأمنية في إدارة ملف "كورونا"، وكذلك التوازن الجندري داخل هذه الأجهزة معتبرة إياه نموذجا مميزا في الإقليم.

#محمد اشتيه #الحكومة الفلسطينية #الشرطة الاوروبية

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