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"الأوقاف" بغزة: وقف صلوات الجمعة والجماعة بكافة مساجد محافظات القطاع بدءاً من السبت

الخميس 03 ديسمبر 2020 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأوقاف" بغزة: وقف صلوات الجمعة والجماعة بكافة مساجد محافظات القطاع بدءاً من السبت



غزة / سما /

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، اليوم الخميس، وقف صلوات الجمعة والجماعة في كافة مساجد محافظات قطاع غزة، ابتداءً من فجر يوم السبت المقبل، وحتى إشعار آخر.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه وبناء على مستجدات المرحلة الحالية بسبب تطور الحالة الوبائية وتفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، وفي ظل الإجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا.. وبناءً على قرار الجهات المختصة في لجنة الطوارئ الحكومية تقرر الآتي:

وقف صلوات الجمعة والجماعة في كافة مساجد محافظات قطاع غزة، ابتداءً من فجر يوم السبت 5 / 12 / 2020م وحتى إشعار آخر

سيتم رفع الأذان في أوقاته المعلومة، ويلتزم المؤذنون بالمناداة "صلوا في بيوتكم" عقب الانتهاء من ألفاظ الأذان كاملة.

يسمح استثناءً بصلاة الجماعة في المسجد للإمام والمؤذن فقط، لإبقاء الشعيرة قائمة بأقل عدد ممكن مقبولاً شرعًا، مع التأكيد على ضرورة التزامهم بالإجراءات الوقائية خلال إقامة الشعيرة.

ندعو المواطنين إلى أداء صلاة الجماعة في البيوت، والمحافظة على قنوت النوازل في الصلوات المفروضة.

ندعو المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظًا على سلامتهم، والتزام البيوت وعدم الخروج إلا للحاجة الحقيقية.

نؤكد أن الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة من الواجبات الشرعية، ومخالفتها مخالفة شرعية تستوجب العقوبة والزجر.
 

#غزة #وزارة الاوقاف #اغلاق المساجد #فيروس كورونا #صلاة الجمعة #صلوات الجماعة

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