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روسيا تتلقى طلبات شراء لقاح "سبوتنيك V" من أكثر من 50 دولة

الخميس 03 ديسمبر 2020 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تتلقى طلبات شراء لقاح "سبوتنيك V" من أكثر من 50 دولة



وكالات

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم، إن صندوق الاستثمار المباشر الروسي تلقى طلبات لشراء 1.2 مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا من أكثر من 50 دولة.

وأشارت إلى أنه "تم يوم الأربعاء، على هامش الدورة الاستثنائية الحادية والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تقديم اللقاح الروسي، الأمر الذي أثار اهتمامًا كبيرًا بين الشركاء الدوليين".

وكانت روسيا قد أعلنت، في آب/ أغسطس الماضي، تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19". وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".

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