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مؤتمر صحفي "مهم" لوزارتي الداخلية والصحة مساء اليوم بشأن إجراءات مواجهة كورونا بغزة

الخميس 03 ديسمبر 2020 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤتمر صحفي "مهم" لوزارتي الداخلية والصحة مساء اليوم بشأن إجراءات مواجهة كورونا بغزة



غزة / سما /

تعقد وزارتا الداخلية والأمني الوطني، والصحة، بغزة، مؤتمر صحفي الساعة السابعة من مساء الخميس، حول مستجدات وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وسيتم الإعلان عن مجموعة من الإجراءات المتعلقة في مواجهة فيروس كورونا.

وكان العميد جمال الديب، مدير شرطة محافظة غزة، قال اليوم الخميس: إن القرار النهائي لموضوع الإغلاق سيتم الإعلان عنه مساء اليوم.

وأكد في تصريحات نقلتها لجنة محافظة غزة، عبر حسابها على (فيسبوك): أن التزام المواطنين هو الركيزة الأكبر لمواجهة الوباء، ونحن جاهزون للتعامل مع كافة السيناريوهات.
 

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