  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مدير شرطة محافظة غزة: القرار النهائي لموضوع الإغلاق سيتم الإعلان عنه مساء اليوم

الخميس 03 ديسمبر 2020 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير شرطة محافظة غزة: القرار النهائي لموضوع الإغلاق سيتم الإعلان عنه مساء اليوم



غزة / سما /

قال العميد جمال الديب، مدير شرطة محافظة غزة، اليوم الخميس: إن القرار النهائي لموضوع الإغلاق سيتم الإعلان عنه مساء اليوم.

وأكد في تصريحات نقلتها لجنة محافظة غزة، عبر حسابها على (فيسبوك): أن التزام المواطنين هو الركيزة الأكبر لمواجهة الوباء، ونحن جاهزون للتعامل مع كافة السيناريوهات.

وأضاف الديب: حتى اللحظة لم يتم إقرار الإغلاق، وسيكون مساء اليوم الخميس إجتماع خاص لمناقشة القرار، مؤكداً على الالتزام بوسائل السلامة والوقاية، وهو السلاح الأقوى في ظل تفشي الوباء.

وقال: "جاهزون للعمل بكافة السيناريوهات ومن ضمنها الإغلاق الكامل، أو الفصل بين المحافظات أو تشديد الإجراءات.

وتابع مدير شرطة محافظة غزة: لدينا خطط تم إعدادها بالتعاون مع كافة الجهات المختصة أبرزها وزارة الصحة والاقتصاد للعمل بها في حال تم إقرار الإغلاق بما يضمن توفير السلع والاحتياجات لأبناء شعبنا ومتابعة البائعين والأسعار وغيرها.

وقال الديب: تواصلنا مع المخابز والعديد من المتاجر لوضع آلية لإيصال احتياجات المواطنين للمنازل.
 

#غزة #فيروس كورونا #الاغلاق الشامل #قطاع غزة #الشرطة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة حسن خليفة خبير الأعشاب الأردني .. السيرة الذاتية

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 25 الخامسة والعشرون

ملخص أهداف مباراة النصر وأبها في الدوري السعودي 2020

ملخص أهداف مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي 2020

لأول مرة منذ تفشي وباء كورونا .. وفد طبي من منظمة إسرائيلية يضم 12 طبيبا يصل غزة اليوم

صورة : تفاصيل وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

فيديو .. ريهام سعيد تعذب ثعلبا خلال حلقة صيد الحيوانات في صبايا الخير

الأخبار الرئيسية

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة: اغلاق المساجد والمدارس وحظر تجوال يومي الجمعة والسبت

حماس : موقف البحرين مؤشر على حالة السقوط والاصطفاف مع الاحتلال ضد فلسطين

اسرائيل توضح تفاصيل آلية اصدار التصاريح الجديدة..

0-=

مدير CIA السابق: نتنياهو خبيث وبدون مبادي أخلاق.. وسياسة اسرائيل تجاه الفلسطينيين لن تستمر طويلا!

6666

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع