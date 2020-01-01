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النائب العام يبحث مع رئيسة بعثة الشرطة الأوروبية سبل تعزيز التعاون

الخميس 03 ديسمبر 2020 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب العام يبحث مع رئيسة بعثة الشرطة الأوروبية سبل تعزيز التعاون



رام الله /سما/

بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الخميس، في مكتبه بمدينة رام الله، مع رئيسة بعثة الشرطة الأوروبية لدى فلسطين ناتاليا أبوستولوفا والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وذلك بعد توليها منصبها الجديد.

وتمنى النائب العام لرئيسة بعثة الشرطة الأوروبية النجاح في عملها الجديد لدى دولة فلسطين، مؤكدا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين النيابة العامة وبعثة الشرطة الأوروبية، في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة والتحديات التي تواجهه.

وناقش الطرفان، خلال اللقاء الذي حضره مساعد النائب العام ياسر حماد، تطلعات النيابة العامة المستقبلية، من حيث استكمال البرنامج الإرشادي الذي يشمل العديد من الإدارات المتخصصة في مكتب النائب العام، إضافة إلى الأنشطة والمشاريع التي تنفذها بعثة الشرطة الأوروبية لتطوير قطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص.

بدورها، عبرت أبوستولوفا عن أهمية دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة وسيادة القانون، مؤكدة استمرار البعثة في تقديم البرامج التدريبية والأنشطة الخاصة بدعم عمل النيابات المتخصصة والجزئية في النيابة العامة.

#النائب العام ي #الشرطة الأوروبية

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