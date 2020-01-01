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وزير خارجية لبنان: لا أقبل ولا أتفهم ولا اتفق مع معادلة أن الرد الإيراني على اغتيال فخري زاده سيمر عبر "حزب الله"

الخميس 03 ديسمبر 2020 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية لبنان: لا أقبل ولا أتفهم ولا اتفق مع معادلة أن الرد الإيراني على اغتيال فخري زاده سيمر عبر "حزب الله"



بيروت/سما/

أعرب وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة، عن رفضه لما يشاع حول أن الرد الإيراني على اغتيال العالم في مجال الطاقة النووية، محسن فخري زاده، سيمر عبر حزب الله اللبناني، مؤكدًا أنه لا يمكن لبيروت أن تدافع عن طهران.

وقال الوزير اللبناني، خلال مشاركته في منتدى المتوسط الافتراضي، اليوم الخميس "لا أقبل ولا أتفهم ولا اتفق مع معادلة أن الرد الإيراني على اغتيال فخري زاده سيمر عبر حزب الله فإيران دولة كبيرة".

وأضاف أنه "لا يمكن للبنان أن يدافع عن إيران فهذه معادلة غير سديدة".

وحول تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية وعلاقتها بإيران، أكد وهبة أن "العلاقة بين أميركا وإيران لا علاقة لها بتشكيل حكومة لبنانية".

وتابع "منذ شهر حاول (رئيس الحكومة المكلف سعد) الحريري تشكيل الحكومة.. يتعين أن تجري الأمور سريعًا ولكن التوازن صعب بين الفرقاء".

وأشار إلى أن "المسيحيون والمسلمون يتشاطرون السلطة في بلادنا وهو ما لا نجده في دول مثل مصر والعراق حيث لا يتشارك المسيحيون السلطة هناك".

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