بيع أرض في القدس بالملايين يحدث ضجة في الأردن

عمان/سما/

بدأت مديرية الأمن العام في الأردن، اليوم الخميس، التحقيق في قضية تزييف عقود أرض تم بيعها بملايين الدنانير.

وأفادت وكالة "عمون" الإخبارية، أن إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، تجري التحقيق بقضية نصب واحتيال بقيمة ملايين الدنانير في الزرقاء.



ونقلت الوكالة عن مصدر قوله إن الواقعة هي قضية نصب واحتيال تمت لبيع قطعة أرض في القدس، لشخص من جنسية غير عربية.

وكشف أن المتهم الرئيسي في القضية زور شهادة وفاة لمالك قطعة الأرض وهويات شخصية للورثة، وجرى توقيع عقد بيع بحضور سمسار في الزرقاء.

وفوجئ الضحية عند توثيق العقد في السلطة الفلسطينية، أن مالك القطعة على قيد الحياة، وأن البيع باطل والأوراق والهويات مزورة.

وأكد المصدر أن المتهمين في القضية هاربون، والواقعة تمت قبل عدة أشهر، إلا أن انتشار فيروس كورونا وإغلاق الحدود وجسر الملك حسين منع السمسار من القدوم إلى الأردن حتى فتحت الحدود، حيث قام بتوكيل محام والذي بدوره تقدم بلائحة شكوى من المدعي العام إلى إدارة البحث الجنائي.