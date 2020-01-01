  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بيع أرض في القدس بالملايين يحدث ضجة في الأردن

الخميس 03 ديسمبر 2020 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيع أرض في القدس بالملايين يحدث ضجة في الأردن



عمان/سما/

بدأت مديرية الأمن العام في الأردن، اليوم الخميس، التحقيق في قضية تزييف عقود أرض تم بيعها بملايين الدنانير.

وأفادت وكالة "عمون" الإخبارية، أن إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، تجري التحقيق بقضية نصب واحتيال بقيمة ملايين الدنانير في الزرقاء.


ونقلت الوكالة عن مصدر قوله إن الواقعة هي قضية نصب واحتيال تمت لبيع قطعة أرض في القدس، لشخص من جنسية غير عربية.

وكشف أن المتهم الرئيسي في القضية زور شهادة وفاة لمالك قطعة الأرض وهويات شخصية للورثة، وجرى توقيع عقد بيع بحضور سمسار في الزرقاء.

وفوجئ الضحية عند توثيق العقد في السلطة الفلسطينية، أن مالك القطعة على قيد الحياة، وأن البيع باطل والأوراق والهويات مزورة.

وأكد المصدر أن المتهمين في القضية هاربون، والواقعة تمت قبل عدة أشهر، إلا أن انتشار فيروس كورونا وإغلاق الحدود وجسر الملك حسين منع السمسار من القدوم إلى الأردن حتى فتحت الحدود، حيث قام بتوكيل محام والذي بدوره تقدم بلائحة شكوى من المدعي العام إلى إدارة البحث الجنائي.

#الأردن #قضية تزييف #وكالة عمون الاخبارية #الزرقاء #فيروس كورونا #جسر الملك حسين #السلطة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة حسن خليفة خبير الأعشاب الأردني .. السيرة الذاتية

ملخص أهداف مباراة النصر وأبها في الدوري السعودي 2020

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 25 الخامسة والعشرون

رابط مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر .. السعودية الرياضية

لأول مرة منذ تفشي وباء كورونا .. وفد طبي من منظمة إسرائيلية يضم 12 طبيبا يصل غزة اليوم

مستشار وزير الصحة: الوضع الوبائي في قطاع غزة كارثي وندعو الى الاغلاق الشامل لمدة 14 يوم

صورة : تفاصيل وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

الأخبار الرئيسية

اسرائيل توضح تفاصيل آلية اصدار التصاريح الجديدة..

0-=

مدير CIA السابق: نتنياهو خبيث وبدون مبادي أخلاق.. وسياسة اسرائيل تجاه الفلسطينيين لن تستمر طويلا!

6666

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

بشارة

وزير المالية يكشف عن موعد صرف باقي مستحقات الموظفين

شيكات الشؤون

وزير التنمية يكشف آخر مستجدات الدفعة الثالثة من شيكات الشؤون الاجتماعية