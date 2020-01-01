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وزير جزائري: الجزائر قادرة على إنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا

الخميس 03 ديسمبر 2020 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير جزائري: الجزائر قادرة على إنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا



الجزائر/سما/

قال وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري لطفي بن باحمد، اليوم الخميس، إن بلاده قادرة على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.


وجاءت تصريحات بن باحمد خلال فعالية توقيع اتفاقية بين شركة أدوية جزائرية وأخرى كورية، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق".

كما تأتي تصريحات الوزير الجزائري بعد يوم من إعلان المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أن هناك إمكانية لبدء إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في مصر والجزائر.

وأشار دميترييف إلى أن ما يزيد عن 40 دولة تضم أكثر من 50% من سكان المعمورة أبدت اهتمامها بلقاح "سبوتنيك V"، مضيفا أن صندوق الاستثمارات المباشرة قد تلقى طلبات لإنتاج أكثر من 1.2 مليار جرعة منه.

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