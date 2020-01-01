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الزق: على حماس الذهاب بشكل جدي باتجاه إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة

الخميس 03 ديسمبر 2020 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزق: على حماس الذهاب بشكل جدي باتجاه إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة



رام الله /سما/

استهجن أمين سر هيئة العمل الوطني، محمود الزق، ما أسماه "تراجع حركة حماس عن ما تم الاتفاق عليه في تركيا حول إجراء الانتخابات والخطوات المطلوبة لإنهاء الانقسام"، مشيراً إلى أن حماس، بررت ذلك بأنها عرضت هذا الأمر على مكتبها السياسي ولم يحظَ بالموافقة.

وأكد الزق، اليوم الخميس، أن على حماس، أن تذهب بشكل جدي باتجاه إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية لشعبنا من أجل مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية.

ونوه إلى أن الانتخابات، هي السبيل الوحيد والمدخل الرئيسي لحل إشكالية التمثيل في مؤسسات منظمة التحرير أو في تشكيل الحكومة.
 

#محمود الزق #حماس #الانتخابات الفلسطينية #المصالحة الفلسطينية

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