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الرئيس اللبناني يوقع قانوناً لتعويض ضحايا انفجار مرفأ بيروت

الخميس 03 ديسمبر 2020 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس اللبناني يوقع قانوناً لتعويض ضحايا انفجار مرفأ بيروت



بيروت /سما/

وقع الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، قانونا يرمي إلى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في انفجار مرفأ بيروت.

وذكرت (الوكالة الوطنية للإعلام)، أن القانون رقم "196" يمكن الذين أصيبوا بإعاقة، جراء الانفجار من الاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية.

وكان انفجار مدمر ضرب مرفأ بيروت في الرابع من آب/ أغسطس الماضي، ما خلف أكثر من 200 قتيل وستة آلاف مصاب، ودماراً هائلاً في المرفأ، والعديد من المباني، وشرد نحو 300 ألف شخص.

يذكر، أن لبنان، يعاني من أزمة مالية واقتصادية كبيرة، وانخفاض في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار.
 

#لبنان #انفجار بيروت #ميشال عون

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