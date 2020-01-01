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تفاصيل سبب وفاة النائب علي العبودي في العراق

الخميس 03 ديسمبر 2020 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل سبب وفاة النائب علي العبودي في العراق



بغداد / سما

أعلنت وسائل إعلام عراقية، يوم الخميس 3 ديسمبر / كانون أول 2020، عن وفاة النائب علي جبير العبودي عضو مجلس النواب العراقي بعد معاناة طويلة مع المرض.

وأكدت وسائل الإعلام أن سبب وفاة النائب علي العبودي جاء بعد صراع طويل السنوات الماضية مع المرض، إلى جانب تأثره بإصابته مؤخرا بمضاعفات فيروس كورونا.

ونعى العشرات من المسؤولين والنشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، السياسي علي العبودي النائب عن تيار الحكمة الوطني الذي انتقل إلى رحمة الله هذا المساء جراء مرضه.

وقال عمار المعموري على تويتر : "فجعنا بخبر رحيل النائب علي العبودي الى جوار ربه بعد معاناة مع المرض. اللهم تغمده برحمتك والهم اهله ومحبيه وذويه الصبر والسلوان".

وبعد وفاة النائب علي العبودي ينضم إلى قافلة المسؤولين والمشاهير العراقيين الذين قضوا جراء فيروس كورونا، إذ سبقه عدد من السياسيين والنواب والرياضيين البارزين.

وكان علي العبودي قد حل في شهر سبتمبر الماضي ضيفا على برنامج خارج الصندوق عبر قناة السومرية، وتحدث خلالها حول منهل الحبوبي مرشح الكاظمي لأمانة بغداد.

وقال علي العبودي : "هناك تدخل إقليمي وعالمي واضح والساحة العراقية ساحة للصراع للمحور الأمريكي والإيراني، والجهات السياسية بدأت تفكر باتجاه سلبي وجرى تقسيمها إلى محورين للأسف".

وتابع العبودي : "مصير القوى السياسية قريب إلى المجهول بسبب سوء الإدارة، مشاركة جميع الكتل العراقية في الحكومة مشكلة ولدينا عدة مؤشرات حول قرارات الكاظمي الأخيرة".

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