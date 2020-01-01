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"تغير قواعد اللعبة".. الصحة العالمية تزف بشرى لقاحات كورونا

الخميس 03 ديسمبر 2020 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تغير قواعد اللعبة".. الصحة العالمية تزف بشرى لقاحات كورونا



وكالات

أبدى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوج، تفاؤله بنجاعة لقاحات كورونا، قائلا في إفادة صحفية، الخميس، إن الآمال في لقاحات كوفيد-19 كبيرة للغاية، و"يحتمل أن تغير قواعد اللعبة".


وتوقع كلوج أن تكون إمدادات اللقاحات محدودة للغاية في المراحل المبكرة، وقال إن على الدول أن تقرر من يستحق التطعيم أولا، وذلك رغم أن منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق إن هناك "إجماعا متناميا" على أن يكون أول من يتلقون التطعيم هم كبار السن والأطقم الطبية والمبتلون بأمراض مزمنة.

والأربعاء، أجازت بريطانيا لقاح فايزر-بيونتيك للوقاية من كوفيد-19، لتسبق بذلك بقية دول العالم من أجل أن تبدأ برنامج التطعيم الجماعي الأكثر أهمية في التاريخ.


وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بموافقة هيئة تنظيم الأدوية في بلاده على اللقاح بوصفها انتصارا عالميا على الرغم من أنه أقر بالتحديات اللوجيستية، التي ينطوي عليها تطعيم سكان بلد، عددهم نحو 67 مليون نسمة.

وتفحص هيئتا تنظيم الأدوية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نفس بيانات تجربة لقاح فايزر، لكنهما لم تعطيا موافقتهما بعد.

ونقلت "رويترز" عن منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، تلقيها بيانات من "فايزر" و"بيونتيك" بخصوص اللقاح، وإنها تراجعها من أجل "إدراج محتمل للاستخدام الطارئ"، وهو معيار مرجعي للدول، لإجازة استخدامه لمواطنيها.

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