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العطاري يشارك في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للأمن الغذائي

الخميس 03 ديسمبر 2020 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
العطاري يشارك في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للأمن الغذائي



رام الله /سما/

شارك وزير الزراعة رياض العطاري، اليوم الخميس، في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للأمن الغذائي.

وألقى العطاري، خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية "زووم"، مداخلة حول أهمية تعزيز التعاون الحقيقي بين الدول العربية والإسلامية لتحقيق الأمن الغذائي والعربي .

وتحدث عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي في تدمير القطاع الزراعي الفلسطيني والأمن الغذائي، حيث يعاني 27% من الشعب الفلسطيني من انعدام الأمن الغذائي جراء الاحتلال، كما تحدث عن الآثار السلبية الكبيرة التي انعكست على القطاع الزراعي بفعل جائحة "كورونا".

وأشار العطاري إلى جهود الحكومة في إعداد السياسة الوطنية للأمن الغذائي وخطة الاستثمار، التي تحتوي على برامج تنسجم مع خطة المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي للسنوات المقبلة.

وأعرب عن شكره للجمهورية التركية التي تترأس المنظمة العربية للأمن الغذائي للدورة الجديدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية كازاخستان، متمنيا للوزير التركي التوفيق في ترؤس الدورة الجديدة .

#وزارة الزراعة #رياض العطاري

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