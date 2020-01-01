مشاهدة مباراة الجزيرة والصريح بث مباشر .. الأردنية الرياضية

عمان / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية رابط مشاهدة مباراة الصريح والجزيرة بث مباشر في افتتاح منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الأردني للمحترفين 2020 لكرة القدم.

مباراة الجزيرة والصريح مباشر تنقل من ملعب استاد الحسن في العاصمة عمان على قناة الأردن الرياضية، علما أن الجماهير ما زالت غائبة عن المدرجات حتى الآن.

الجزيرة تعثر في الجولة الماضية أمام شباب العقبة، فيما فاز الصريح على سحاب اللقاء المنصرم، الأمر الذي يؤكد أهمية تحقيق الانتصار لكل الطرفين في هذه الموقعة.

ويدير اللقاء طاقم تحكيمي محلي، أحمد يعقوب، ومحمود ظاهر مساعد الاول، ومحمود العطاري المساعد الثاني، إلى جانب المنسق الإعلامي لهذه المباراة المؤثرة لهما.

وانتهى آخر لقاء بينهما لمصلحة الصريح بثلاثة أهداف مقابل هدف، إلا أن الظروف في الموسم الحالي مختلفة بشكل كامل، كون الجزيرة مطالب بتحقيق الفوز وليس التعادل.

ويرتدي الجزيرة اللباس الأبيض فيما الصريح الأحمر، حيث بدأت المباراة قوية من جانب الجزيرة الساعي إلى إنهاء الموقعة مبكرا والخروج بانتصار ثمين في مشوار الدوري.

ويرفع الفريقان شعار النقاط الثلاث، إذ يملك الجزيرة 26 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام الرمثا، في حين يتواجد الصريح بالمركز السابع برصيد 17 نقطة كما شباب الأردن.