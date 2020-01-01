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شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الخميس 03 ديسمبر 2020 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع



غزة /سما/

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، تحديثاً للخارطة الوبائية لتفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 4 حالات وفاة و827 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2575 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 502 حالة مصابة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ  23023 اصابة، بينها 10321 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين 12580 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 122 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 333 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الخطيرة والحرجة إلى 140.



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#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #كورونا في غزة #الخارطة الوبائية #محافظات غزة

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