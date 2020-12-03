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الشيخ: القيادة الفلسطينية ترحب بأي تقارب عربي عربي ونبذ الخلافات

الخميس 03 ديسمبر 2020 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ: القيادة الفلسطينية ترحب بأي تقارب عربي عربي ونبذ الخلافات



رام الله /سما/

 كشف وزير الشئون المدنية في حكومة رام الله حسين الشيخ صباح يوم الخميسن عن ترحيب القيادة الفلسطينية بأي تقارب عربي عربي.

وقال الشيخ في تغريدة له عبر تويتر، إنّ "القيادة الفلسطينية ترحب بأي تقارب عربي - عربي ونبذ الخلافات، مضيفاً أنّه "ايمانا منا بان وحدة الموقف العربي يصب في خدمة القضية الفلسطينية وقضايا امتنا العربية".

ويأتي ذلك في ضوء الأنباء عن محاولات حل الأزمة الخليجة.

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر مطلعة بأن السعودية وقطر تقتربان من صفقة أولية لإنهاء الأزمة بينهما المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات، وذلك بجهود وساطة من الإدارة الأمريكية.

وحسب أحد المصادر لـ "بلومبيرغ"، فإن الصفقة لا تشمل الدول الثلاث المتبقية التي أعلنت قطع علاقاتها مع قطر في يونيو 2017، وهي مصر والإمارات والبحرين.

#حسين الشيخ #فلسطين #الدول العربية #القضية الفلسطينية #اخبار الخليج #قطر

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