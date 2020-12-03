الشيخ: القيادة الفلسطينية ترحب بأي تقارب عربي عربي ونبذ الخلافات

رام الله /سما/

كشف وزير الشئون المدنية في حكومة رام الله حسين الشيخ صباح يوم الخميسن عن ترحيب القيادة الفلسطينية بأي تقارب عربي عربي.

وقال الشيخ في تغريدة له عبر تويتر، إنّ "القيادة الفلسطينية ترحب بأي تقارب عربي - عربي ونبذ الخلافات، مضيفاً أنّه "ايمانا منا بان وحدة الموقف العربي يصب في خدمة القضية الفلسطينية وقضايا امتنا العربية".

القيادة الفلسطينية ترحب بأي تقارب عربي - عربي ونبذ الخلافات ، ايمانا منا بان وحدة الموقف العربي يصب في خدمة القضية الفلسطينية وقضايا امتنا العربية. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) December 3, 2020

ويأتي ذلك في ضوء الأنباء عن محاولات حل الأزمة الخليجة.

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر مطلعة بأن السعودية وقطر تقتربان من صفقة أولية لإنهاء الأزمة بينهما المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات، وذلك بجهود وساطة من الإدارة الأمريكية.

وحسب أحد المصادر لـ "بلومبيرغ"، فإن الصفقة لا تشمل الدول الثلاث المتبقية التي أعلنت قطع علاقاتها مع قطر في يونيو 2017، وهي مصر والإمارات والبحرين.