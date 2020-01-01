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الاحتلال يغلق التحقيق في إطلاق النار على الطفل مالك عيسى

الخميس 03 ديسمبر 2020 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق التحقيق في إطلاق النار على الطفل مالك عيسى



القدس المحتلة /سما/

 ذكر موقع واللا العبري، اليوم الخميس، أن شرطة التحقيقات العسكرية الإسرائيلية، قررت إغلاق التحقيق في حادثة إطلاق النار على الطفل مالك عيسى، من بلدة العيسوية شرقي القدس، والذي فقد عينه قبل 10 أشهر جراء إصابته بعيار مطاطي.

وبحسب الموقع، فإنه تم استجواب أفراد الشرطة الإسرائيلية المشتبه بوقوفهم خلف الحادثة، حيث ادعى الضابط المسؤول أنه تم إطلاق الرصاص المطاطي تجاه جدار كان الطفل بالقرب منه.

ووفقًا للموقع، فإنه تقرر فقط اتخاذ قرار تأديبي بحق الضابط الذي أطلق النار.

وكان الطفل عيسى عائدًا من مدرسته حين أصيب برصاصة مطاطية في عينه ما أفقده الرؤية في عينه اليسرى.

#اسرائيل

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