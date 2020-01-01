صورة .. أسماء أعضاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان

الخرطوم / سما

كشف الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الخميس 3 ديسمبر / كانون أول 2020، عن تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية.

وذكرت وكالة (سونا) الرسمية أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية يتكون من 29 عضوًا، الفريق اول عبد الفتاح البرهان والفريق أول شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا والفريق ابراهيم جابر والفريق عبد الرحيم دقلو ودكتور عبد الله حمدوك.

وحصلت "الحرية والتغيير" على ثلاثة عشر عضوًا، وهم: عمر الدقير وعلي الريح السنهوري وطه عثمان إسحاق ومحمد ناجي الأصم وفضل الله برمة ناصر ومريم الصادق المهدي وبابكر فيصل بابكر وحيدر الصافي شبو وكمال حامد بولاد ويوسف محمد زين وجمال إدريس الكنين ومعاوية حامد شداد ومحمد فريد بيومي.

ونالت الجبهة الثورية تسعة مقاعد ويمثلها مالك عقار اير ومني اركو مناوي والهادي إدريس يحيى والطاهر أبكر حجر وخميس عبد الله أبكر وجبريل ابراهيم والتوم الشيخ هجو، فيما خصصت مقعدين لمؤتمر سلام شرق السودان.

وحددت اللائحة اختصاصات المجلس وسلطاته في توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم المصالح العليا للسودان، وحل التباينات ووجهات النظر المختلفة وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية.



