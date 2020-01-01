  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

صورة .. أسماء أعضاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان

الخميس 03 ديسمبر 2020 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة .. أسماء أعضاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان



الخرطوم / سما

كشف الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الخميس 3 ديسمبر / كانون أول 2020، عن تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية.

وذكرت وكالة (سونا) الرسمية أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية يتكون من 29 عضوًا، الفريق اول عبد الفتاح البرهان والفريق أول شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا والفريق ابراهيم جابر والفريق عبد الرحيم دقلو ودكتور عبد الله حمدوك.

وحصلت "الحرية والتغيير" على ثلاثة عشر عضوًا، وهم: عمر الدقير وعلي الريح السنهوري وطه عثمان إسحاق ومحمد ناجي الأصم وفضل الله برمة ناصر ومريم الصادق المهدي وبابكر فيصل بابكر وحيدر الصافي شبو وكمال حامد بولاد ويوسف محمد زين وجمال إدريس الكنين ومعاوية حامد شداد ومحمد فريد بيومي.

ونالت الجبهة الثورية تسعة مقاعد ويمثلها مالك عقار اير ومني اركو مناوي والهادي إدريس يحيى والطاهر أبكر حجر وخميس عبد الله أبكر وجبريل ابراهيم والتوم الشيخ هجو، فيما خصصت مقعدين لمؤتمر سلام شرق السودان. 

وحددت اللائحة اختصاصات المجلس وسلطاته في توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم المصالح العليا للسودان، وحل التباينات ووجهات النظر المختلفة وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية.

 
لائحة مجلس شركاء الفترة الانتقالية

#السودان #أخبار السودان #شركاء الفترة الانتقالية #الفترة الانتقالية #عبد الفتاح البرهان

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة حسن خليفة خبير الأعشاب الأردني .. السيرة الذاتية

ملخص أهداف مباراة النصر وأبها في الدوري السعودي 2020

غزة: تعليمات هامة بشأن صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة بالقطاع

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 25 الخامسة والعشرون

لأول مرة منذ تفشي وباء كورونا .. وفد طبي من منظمة إسرائيلية يضم 12 طبيبا يصل غزة اليوم

مستشار وزير الصحة: الوضع الوبائي في قطاع غزة كارثي وندعو الى الاغلاق الشامل لمدة 14 يوم

في أخر محاولة لمنع الانتخابات.. نتنياهو يدعو غانتس للوحدة.. والاخير يرد!

الأخبار الرئيسية

0-=

مدير CIA السابق: نتنياهو خبيث وبدون مبادي أخلاق.. وسياسة اسرائيل تجاه الفلسطينيين لن تستمر طويلا!

6666

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

بشارة

وزير المالية يكشف عن موعد صرف باقي مستحقات الموظفين

شيكات الشؤون

وزير التنمية يكشف آخر مستجدات الدفعة الثالثة من شيكات الشؤون الاجتماعية

وفيات كورونا

الصحة : 19 وفاة و2738 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين