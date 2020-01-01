هكذا تسللت طائرة حزب الله في ذروة مناورة الجيش الاسرائيلي

بيروت /سما/

قالت وسائل اعلام لبنانية ان طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله تسللت من لبنان الى اسرائيل في اليوم الثاني من تمرين للجيش الاسرائيلي على الحدود الشمالية.

واضافت صحيفة الاخبار اللبنانية انه في 25 تشرين الأول الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي تنفيذ مناورة ضخمة على مدى خمسة أيام سمّاها «السهم الفتّاك»، حاكت حرباً متعدّدة الجبهات، خصوصاً على «الجبهة الشمالية» مع لبنان وسوريا، وبين أهدافها الرئيسية «هزيمة حزب الله».

واضافت الصحيفة " رافقت المناورة حركة ناشطة للطائرات الحربية والمروحية الإسرائيلية. وفي اليوم الثاني من المناورة التي كان بين أهدافها أيضاً منع منظومات طائرات الدرونز من أي نوع وأي حجم من تجاوز الحدود، وفي ذروة استنفار العدو، تمكنت طائرة استطلاع تابعة للمقاومة من اختراق الأجواء الفلسطينية المحتلة فوق منطقة الجليل، قبل أن تعود إلى قاعدتها في لبنان من دون أن تكتشفها رادارات الجيش الإسرائيلي."

وقالت الصحيفة ان قناة المنار ستبث، في الحلقة الأخيرة من سلسلة «أسرار التحرير الثاني»، مساء غد، مشاهد التقطتها طائرة الاستطلاع اللبنانية.