  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

هكذا تسللت طائرة حزب الله في ذروة مناورة الجيش الاسرائيلي

الخميس 03 ديسمبر 2020 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا تسللت طائرة حزب الله في ذروة مناورة الجيش الاسرائيلي



بيروت /سما/

 قالت وسائل اعلام لبنانية ان طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله تسللت من لبنان الى اسرائيل في اليوم الثاني من تمرين للجيش الاسرائيلي على الحدود الشمالية.

واضافت صحيفة الاخبار اللبنانية انه في 25 تشرين الأول الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي تنفيذ مناورة ضخمة على مدى خمسة أيام سمّاها «السهم الفتّاك»، حاكت حرباً متعدّدة الجبهات، خصوصاً على «الجبهة الشمالية» مع لبنان وسوريا، وبين أهدافها الرئيسية «هزيمة حزب الله».

واضافت الصحيفة " رافقت المناورة حركة ناشطة للطائرات الحربية والمروحية الإسرائيلية. وفي اليوم الثاني من المناورة التي كان بين أهدافها أيضاً منع منظومات طائرات الدرونز من أي نوع وأي حجم من تجاوز الحدود، وفي ذروة استنفار العدو، تمكنت طائرة استطلاع تابعة للمقاومة من اختراق الأجواء الفلسطينية المحتلة فوق منطقة الجليل، قبل أن تعود إلى قاعدتها في لبنان من دون أن تكتشفها رادارات الجيش الإسرائيلي."

وقالت الصحيفة ان قناة المنار ستبث، في الحلقة الأخيرة من سلسلة «أسرار التحرير الثاني»، مساء غد، مشاهد التقطتها طائرة الاستطلاع اللبنانية.

#حزب الله #اسرائيل #تسلل #طائرة مسيرة #الجيش الإسرائيلي #مناورة عسكرية

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة حسن خليفة خبير الأعشاب الأردني .. السيرة الذاتية

ملخص أهداف مباراة النصر وأبها في الدوري السعودي 2020

غزة: تعليمات هامة بشأن صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة بالقطاع

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 25 الخامسة والعشرون

لأول مرة منذ تفشي وباء كورونا .. وفد طبي من منظمة إسرائيلية يضم 12 طبيبا يصل غزة اليوم

مستشار وزير الصحة: الوضع الوبائي في قطاع غزة كارثي وندعو الى الاغلاق الشامل لمدة 14 يوم

في أخر محاولة لمنع الانتخابات.. نتنياهو يدعو غانتس للوحدة.. والاخير يرد!

الأخبار الرئيسية

0-=

مدير CIA السابق: نتنياهو خبيث وبدون مبادي أخلاق.. وسياسة اسرائيل تجاه الفلسطينيين لن تستمر طويلا!

6666

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

بشارة

وزير المالية يكشف عن موعد صرف باقي مستحقات الموظفين

شيكات الشؤون

وزير التنمية يكشف آخر مستجدات الدفعة الثالثة من شيكات الشؤون الاجتماعية

وفيات كورونا

الصحة : 19 وفاة و2738 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين