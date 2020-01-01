مصادر في "القائمة المشتركة" تتهم منصور عباس بالتنسيق مع نتنياهو

القدس المحتلة /سما/

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن هناك حالة من السخط تسود في "القائمة المشتركة" بسبب تغيب رئيس "القائمة العربية الموحدة" منصور عباس وثلاثة من زملائه عن التصويت أمس على مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة التمهيدية.



وبحسب القناة، اتهمت مصادر في "القائمة المشتركة" عباس بالتنسيق المسبق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن هذه الخطوة، قائلةً إنه يجدر أن يوجه إليه سؤال عما فعله الخميس الماضي في ديوان رئاسة الحكومة ولقائه كبار المسؤولين على مدى ساعات.



من جهته، أكد رئيس "القائمة العربية الموحدة" لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أنه تواجد هناك في ذلك اليوم، نافيًا أن يكون قد نسق خطواته مع "الليكود" حول تصويت أمس.



وأوضح عباس، أن الهدف من تلك اللقاءات هو دفع الخطة الحكومية الخماسية لتطوير المجتمع العربي وهو يصبو لتحقيق ما يصب في صالح المواطنين الفلسطينيين في الداخل وليس الانشغال بالسياسة الصغيرة.



وأشار عباس إلى أنه مدرك لادعاءات الساسة من زملائه في "القائمة المشتركة" حياله، مؤكدًا أنه يحترم قرارهم التصويت مع حل الكنيست، إلا أنه ليس ملزمًا بالامتثال إليه.



وكان النائب عن "التجمع الوطني الديمقراطي" في "القائمة المشتركة" إمطانس شحادة، قال في تلميح إلى تغيب نواب "القائمة العربية الموحدة" عن التصويت على مشروع قانون حل الكنيست إنه "لا مكان في الوسط، إما مع نتنياهو أو ضدّه، إما أن تكون ضد العنصريّة أو معها، إما أن تكون ضد التمييز أو مع التغيير"، وفق تعبيره.