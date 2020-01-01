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نتنياهو وغانتس يستقبلان 316 مهاجرًا يهوديًا جديدًا من اثيوبيا

الخميس 03 ديسمبر 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو وغانتس يستقبلان 316 مهاجرًا يهوديًا جديدًا من اثيوبيا



القدس المحتلة /سما/

ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي، أن 316 مهاجرًا جديدًا من يهود الفلاشا الأثيوبيين، وصلوا إلى إسرائيل صباح اليوم، وقد هبطوا في مطار "بن غوريون" برفقة وزيرة الاستيعاب والهجرة الإسرائيلية بنينا تمنو شطا، والتي عادت إلى البلاد بعد زيارة عمل إلى اثيوبيا، وسيصل غدًا 100 مهاجر آخر.
 
وأشار الموقع، إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، ووزير المالية يسرائيل كاتس، ورئيس الوكالة اليهودية يتسحاق هرتسوغ، ومسؤولين آخرين، كانوا في استقبال الماهجرين اليهود.
 
وقال نتنياهو في كلمة ألقاها خلال استقبالهم: إنه "في الاتصالات التي أجريها مع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي والحكومة السودانية، طالبت أن يُسمح لأبناء عائلات إسرائيلية الوصول إلى اماكن في السودان، حيث لقي فيها أعزاءهم حتفهم ونحن نتقدم في هذه الخطوات".
 
وأضاف "طالبت أيضا دفع العمل نحو إعادة أبراهام منغيستو (الاسرائيلي الذي تحتجزه حماس). نحن لن نتنازل حتى إعادة جميع أبنائنا. عملية استيعاب الجالية الاثيوبية لم تكن سهلة، لكننا كل الوقت نستخلص العبر حتى نقوم بتحسين اندماجهم في إسرائيل"، على حد قوله.
 
ومن جهته، قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس في كلمته: إنه "يجب علينا استخلاص العبر والتأكد أن عملية الاستيعاب ستكون أفضل من الماضي. يجب علينا أن نرافق ونتابع المهاجرين، ويجب علينا استكمال الهجرة"، وفق تعبيره.
 
يُشار إلى أن مشاركة نتنياهو مع بيني غانتس في حدث معًا هي الأولى بعد تصويت "كحول لفان" لصالح مشروع قانون حل الكنيست الذي يُعارضه نتنياهو، أمس الأربعاء.

#اسرائيل #يهود الفلاشا

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