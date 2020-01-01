"الليكود" و"يمينا" يتصدران النتائج.. القناة 13 تُجري استطلاعًا للرأي حول الانتخابات

القدس المحتلة /سما/

كشف استطلاع رأي جديد أجرته القناة 13 العبرية، أنه في حال أُجريت انتخابات هذه الفترة، فإن حزب "الليكود" سيحصل على 29 مقعدًا، بينما حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينت سيحصل على 22 مقعدًا، يلي حزب "يش عتيد – تيلم" برئاسة يائير لبيد حيث يحصل على 19 مقعدًا، في حين ستحصل "القائمة المشتركة" على 11 مقعدًا، أما حزب "كحول لفان" فسوف يحصل على 10 مقاعد.



وأظهر الاستطلاع، أن حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان سيحصل على 8 مقاعد، بينما يحصل كل من حزب "شاس" وحزب "يهدوت هتوراه" وحزب "ميرتس" على 7 مقاعد لكل واحد منهم.



وأوضح الاستطلاع، أن الأحزاب: "العمل"، "جيشر"، "ديرخ ايرتس"، و"البيت اليهودي"، لم تجتز نسبة الحسم.



وفيما يتعلق بالتكتلات السياسية الإسرائيلية، أظهر استطلاع الرأي، أن أحزاب اليمين ستحصل على 65 مقعدًا، بينما أحزاب "اليسار وسط" ستحصل على 47 مقعدًا، و"يسرائيل بيتينو" سيحصل على 8 مقاعد، في حين أن كل من "يمينا" و"يش عتيد" و"كحول لفان" و"يسرائيل بيتينو" فسيحصلون على 61 مقعدًا وسيكونون قادرين على تشكيل حكومة.



ووفقًا للاستطلاع الذي أجرته القناة 13 العبرية، فإن 45% من الجمهور يرون نتنياهو مسؤولًا بالذهاب إلى انتخابات، و20% يرون غانتس مسؤولًا، بينما هناك 25% يرون أن كليهما مسؤولان بنفس القدر.