  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

ساعة ذكية متطورة تتصل بالشبكات الخلوية مباشرة

الخميس 03 ديسمبر 2020 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساعة ذكية متطورة تتصل بالشبكات الخلوية مباشرة



وكالات / سما /

استعرضت Mobvoi مؤخرا نموذجها الأحدث من الساعات الذكية التي زودتها بمواصفات تجعلها من بين أفضل الأجهزة الإلكترونية المحمولة حاليا.

وتتميز ساعات TicWatch Pro 3 LTE بقدرتها على الاتصال المباشر بشبكات LTE الخلوية، أي أن صاحبها يمكنه إجراء المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل من ساعته مباشرة، دون أن تكون الساعة مقترنة بالهاتف الذكي.

وتتميز هذه الساعات أيضا بمعالج Snapdragon Wear 4100 المصنف كأفضل معالجات الساعات الذكية حاليا، وببطارية تعمل لمدة 3 أيام متواصلة في حال استعمال الساعة لطاقتها القصوى، وتكفيها لتعمل لأكثر من 45 يوما في وضعية الاستعداد.

وتأتي TicWatch الجديدة بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والبلاستيك مقاوم للماء والغبار، ومزود بشاشة AMOLED بمقاس 1.4 بوصة دقة عرضها (454/454) بيكسل، وأسفلها توجد شاشة أخرى مجهزة بميزة Always On Display، تشتغل حين تطفأ الشاشة الأساسية، لتبين للمستخدم الوقت أو التاريخ وبعض البيانات الأخرى.

وحصلت هذه الساعة أيضا على أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستشعرات لقياس النبض ومعدل ضربات قلب المستخدم، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، أما سعرها فنحو 360 يورو.

#ساعة ذكية #تكنولوجيا

الأكثر قراءة اليوم

(مرفق الرابط).. تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة بقطاع غزة شهر 11 -الاستعلام الحكومي

سبب وفاة حسن خليفة خبير الأعشاب الأردني .. السيرة الذاتية

غزة: تعليمات هامة بشأن صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة بالقطاع

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 25 الخامسة والعشرون

رابط مشاهدة مباراة النصر وأبها بث مباشر .. الرياضية السعودية

سلطة النقد توضح آلية خصم أقساط قروض الموظفين من المستحقات وراتب شهر 11

مستشار وزير الصحة: الوضع الوبائي في قطاع غزة كارثي وندعو الى الاغلاق الشامل لمدة 14 يوم

الأخبار الرئيسية

بشارة

وزير المالية يكشف عن موعد صرف باقي مستحقات الموظفين

شيكات الشؤون

وزير التنمية يكشف آخر مستجدات الدفعة الثالثة من شيكات الشؤون الاجتماعية

وفيات كورونا

الصحة : 19 وفاة و2738 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

بتوجيهات من الرئيس: هيئة التقاعد ستؤجل استيفاء القروض المستحقة عن الأشهر الماضية

لأول مرة منذ تفشي وباء كورونا .. وفد طبي من منظمة إسرائيلية يضم 12 طبيبا يصل غزة اليوم